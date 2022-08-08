В челябинской парикмахерской пройдет лекция «Почему современная музыка — Г»

Ведущий — блогер Андрей Филиппов

13 августа в челябинской парикмахерской «Пошта» пройдет лекция о современной музыке. Тема звучит как «Почему современная музыка — Г». Ведет лекцию блогер из Челябинска Андрей Филиппов.



Мероприятие является частью большого проекта Earzonfire on Tour, где Андрей ездит по городам России и выступает в барах. Кроме того, музыкант восемь лет ведет Youtube-канал «Уши в огне», куда выкладывает обзоры на музыку разных направлений: от экстремального метала до хип-хопа. На канале уже 42 тысячи подписчиков и почти 5 миллионов просмотров.

«Расскажу о том, что меня бесит в современной музыке, отвечу на вопросы и просто пообщаюсь с каждым. В записи можно будет увидеть сильно позже. Пока это эксклюзив с живым общением», — так описывает свои лекции сам Андрей.

До этого лекции Earzonfire on Tour прошли в Москве, Казани и Екатеринбурге.

Начало 13 августа в 20:30 в парикмахерской «Пошта», вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+