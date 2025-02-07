В Челябинской опере пройдет «вокальная коррида»

На «арену» выйдут команды теноров, басов и баритонов

В Челябинском театре оперы и балета состоится концерт в необычном формате: в вокальной корриде сойдутся сильнейшие игроки команд теноров, баритонов и басов. Музыкальную феерию приурочат к Восьмому марта, определять победителя будет беспристрастный прибор — шумомер, сообщает пресс-служба театра.



Напомним, за два прошедших сезона состоялись две битвы — теноров с баритонами и теноров с басами, в них победителей выявить не удалось. Но в этот раз, обещают организаторы, ничьей не будет.

«На „арену“ выйдут ведущие солисты театра, лауреаты международных и всероссийских конкурсов — два тенора, два баритона и два баса. „Коррида“ пройдет в четыре тура. Первый — классические романсы, второй — романсы и песни народов мира, в третьем прозвучат знаменитые оперные арии, а в четвертом артисты исполнят эстрадные песни. Первый и второй туры пройдут под аккомпанемент рояля, третий и четвертый туры — в сопровождении оркестра», — рассказали в театре.

Победителей корриды определят зрители. Беспристрастная оценка специального прибора — шумомера — поможет установить триумфаторов по громкости аплодисментов.

Команда теноров: Павел Чикановский и Алексей Пьянков.

Команда баритонов: Андрей Меркульев и Виталий Савельев.

Команда басов: Артур Садиков и Виктор Кириллов.

Партия фортепиано — Михаил Мищенко.

Оркестр возглавит Никита Удочкин.

Режиссер концерта — беспристрастный судья на линии Тимофей Соколов.



Возрастное ограничение: 12+