В Челябинской области завершился VII Международный фестиваль духовной музыки

В храме Рождества Христова в Кыштыме прошел гала-концерт

Сегодня, 24 сентября, в Кыштыме Челябинской области в храме Рождества Христова состоялся гала-концерт закрытия VII Международного фестиваля духовной музыки. На сцене выступили ведущие коллективы из России и Беларуси. Поприветствовала собравшихся основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

«В седьмой раз в Челябинской области проходит фестиваль духовной музыки, и мы видим, что интерес к нему растет. В этом году он проводился в 11 городах, было 14 концертов, которые посмотрели семь тысяч человек! Мне кажется, эта цифра говорит сама за себя. У нас в принципе в обществе растет интерес к духовности, у нас происходит духовное возрождение. Люди обращаются к истинным ценностям — любви, состраданию. А духовная музыка затрагивает самые тонкие нити человеческой души»,— сказала Ирина Текслер.

На гала-концерте выступили все участники фестиваля. Среди них — Государственный камерный хор Республики Беларусь, Хоровая капелла «Свитилен» Сургутской филармонии, Симфонический хор Свердловской филармонии, Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, Хоровая капелла Тюменской филармонии, Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина и Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко. Они исполнили хоровую музыку разных эпох и направлений.

Напомним, фестиваль стартовал 21 сентября. Концерты прошли в 11 южноуральских городах, в том числе впервые в Карабаше, Коркино и селе Долгодеревенском Сосновского района. Помимо концертов, в рамках фестиваля прошел круглый стол с участием экспертов в области искусства и руководителей коллективов.

Фестиваль реализуется с целью сохранения культурного наследия России и формирования единого культурного пространства при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.