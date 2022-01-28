В Челябинской области запустили мобильный гид по культурной жизни региона

В новом приложении есть афиша и функция покупки билетов

Министерство культуры Челябинской области запустило новое мобильное приложение. «Культура и искусство Южного Урала» — это гид по мероприятиям Челябинска. В сервисе можно читать статьи и новости, посмотреть отзывы о музеях и театрах города и купить билеты на мероприятия.

Сейчас в приложении 13 культурных площадок Челябинска: Камерный и Молодежный театры, театры драмы, оперы и балета и кукол, Государственная филармония, Исторический музей и Музей искусств, Дом дружбы народов, Центр народного творчества, научная библиотека и институт культуры им. Чайковского. Все культурные места отмечены на карте, здесь же, по информации министерства культуры, можно посмотреть ближайшие мероприятия и купить билеты.

У мероприятий есть описание, интересные факты, фотографии и вкладка с отзывами зрителей

Приложение разработали, чтобы собрать всю культурную жизнь региона в одном месте. Пока доступен только Челябинск. При покупке билетов вас «перекинет» на сайт площадки.

В афише есть вкладки по форматам, здесь можно выбрать время и купить билеты

Есть карта, где должны отображаться все ближайшие мероприятия. Но в данный момент она пуста, а перечень событий можно найти только в разделе «Афиша».

На вкладке "Рядом с вами" мероприятия не отображаются, но появляются если выбрать театр, музей или что-то другое

Приложение уже доступно на iOS и Android, но оценок ни в AppStore, ни в PlayMarket пока нет.