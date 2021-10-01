В Челябинской области за месяц более 10 тысяч человек получили Пушкинскую карту

Лучше всего по карте раскупают билеты в театры

В России уже месяц работает Пушкинская карта, с ее помощью молодые люди могут бесплатно ходить в театры и музеи, пока не потратят три тысячи государственных рублей. В министерстве культуры Челябинской области подсчитали: карту подключили больше 10 тысяч жителей региона.

«Мы отработали всего месяц, но уже заметно, что Пушкинские карты пользуются спросом. Причем спрос растет. Если неделю назад было продано 7200 билетов, то на 1 октября количество желающих выросло на две тысячи с лишним. И это только театральная статистика», — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

С помощью Пушкинской карты можно бесплатно посетить только подключенные к программе организации. Пока это государственные учреждения культуры. На данный момент в Челябинске по программе работают 13 театров, 3 концертных учреждения и 11 музеев. Частные культурные организации тоже могут подключиться к карте, но пока в Челябинской области им это не удавалось.

В данный момент по Пушкинской карте в регионе можно посетить 250 мероприятий: это не только спектакли и выставки, но и лекции с концертами. Чаще всего билеты приобретают именно на театральные постановки.

Напомним, что Пушкинская карта доступна для подключения гражданам в возрасте от 14 до 22 лет. Завести карту предлагают через Госуслуги или «Почта Банк». После подключения будет доступна карта с 3000 рублей на счету. Потратить деньги следует до 1 января 2022 года, после они сгорят. Можно купить билеты на концерты и в театры из предложенных мероприятий. Другие покупки совершать не удастся, хотя журналист ИА «Первое областное» в начале сентября смог купить билет на концерт от организации, которая не подключалась к программе.