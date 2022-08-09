В Челябинскую область с гастролями приедет уличный театр кукол из Москвы «Балаганчик сказок». Первое выступление дадут 10 августа в магнитогорском парке у Вечного огня. Актеры сыграют спектакль «Рони, дочь разбойника» по сказке Астрид Линдгрен.
Главные действующие лица в спектакле — ручные куклы, а актеры скрыты за ширмой. Вместе с куклами и актерами работают музыканты: скрипачи и гитаристы. Вся музыка звучит вживую.
Молодежная труппа «Балаганчика» дает бесплатные представления на открытых площадках по всей России. В Челябинской области артисты выступят впервые.
Следующие выступления запланированы на челябинской Кировке 11 августа и в Миассе на бульваре Мира 13 августа.
Вход на все представления свободный. Начало в 18:00.