Зимние горные пейзажи сопровождаются поэтическими зарисовками. В истории национального парка такого проекта, специально посвященного снежному Таганаю и с привлечением такого количества фотографов, еще не было. Команда нацпарка сначала предполагала создать альбом силами златоустовских мастеров из клуба «Пегас» при редакции газеты «Златоустовский рабочий», но его куратор Захар Шадрин предложил расширить географию проекта, на что получил живой отклик от фотографов со всей страны.
Презентация фотоальбома состоится 18 ноября в библиотеке «Окна», сообщает администрация Златоустовского городского округа.