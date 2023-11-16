В Челябинской области вышла в свет книга «Таганай. Белый альбом»

В издание вошли работы 80 фотографов со всей страны



Презентация фотоальбома состоится 18 ноября в библиотеке «Окна», сообщает администрация Златоустовского городского округа.





В Златоусте готовится презентация фотоиздания «Таганай. Белый альбом». Уникальность проекта в том, что в сборник вошли фотографии 80 мастеров со всей России, сделанные на Таганае зимой.Зимние горные пейзажи сопровождаются поэтическими зарисовками. В истории национального парка такого проекта, специально посвященного снежному Таганаю и с привлечением такого количества фотографов, еще не было. Команда нацпарка сначала предполагала создать альбом силами златоустовских мастеров из клуба «Пегас» при редакции газеты «Златоустовский рабочий», но его куратор Захар Шадрин предложил расширить географию проекта, на что получил живой отклик от фотографов со всей страны.