В Челябинской области ввели новые ограничения на проведение концертов

Приказ с поправками подписал министр культуры региона

В Челябинской области вводят дополнительные ограничения на проведение концертов. Теперь QR-коды должны быть не только у зрителей, но и у музыкантов и организаторов. Соответствующий приказ подписал министр культуры региона Алексей Бетехтин.



«Заявитель обязан обеспечить при проведении на территории Челябинской области концерта в закрытых помещениях наличие у каждого из участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — сказано в приказе.

Напомним, что из-за введенных в октябре ограничений в Челябинске перенесли ряд концертов крупных гастролеров. Недавно стало известно о переносе концерта Елены Ваенги с 18 ноября на 22 марта, а ранее отменили концерт Наташи Королевой, групп «ДДТ», «Слот» и «Психеи».