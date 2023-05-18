В Челябинской области возродят популяцию сокола-балобана

Центр реабилитации птиц «Холзан» набирает волонтеров на июнь

Центр реабилитации «Холзан» собирает волонтеров на летний выпуск соколов-балобанов в степях у Аркаима. Волонтеры будут две недели жить в полевом лагере и следить за птенцами.







Сокол-балобан — одна из крупнейших хищных птиц в России. Вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу.

«Птица очень крупная и красивая. Это символ державы, рода и перерождения. Браконьеры отлавливают их и вывозят в страны Востока. Это один из ведущих факторов гибели»,— рассказывает пресс-секретарь центра реабилитации «Холзан» Светлана Погудина.

Приют «Холзан» из Свердловской области занимается разведением и лечением хищных птиц больше двадцати лет. В этом году выпуск птенцов-балобанов планируют с 15 июня и до конца июля.





Набирают две группы волонтеров. Одни будут жить в поле, наблюдать за птенцами и подкармливать их. Вторые — ездить по местам, где раньше проживали соколы, и подготавливать площадки для будущих гнезд. Жить в степи придется минимум неделю.

«Сделать гнездовые платформы заранее — очень важно. Нужно, чтобы птицы расселились и смогли самостоятельно жить в природе через два-три года», — отметили в реабилитационном центре.

В 2022 году для выпуска соколов волонтеров не набирали открыто. Через такие наборы о появлении птенцов могут узнать браконьеры. Одну выпущенную птицу так уже выловили.

«Охотники подкупают местных, чтобы им показали места обитания. Вывезти этих птиц за границу сложно, поэтому они гибнут при транспортировке. Так уже умерло одна-две тысячи особей», — объясняет Светлана Погудина.

Записаться волонтером можно в паблике центра реабилитации хищных птиц «Холзан» «ВКонтакте».

Отметим, что на Урале сокол-балобан на грани исчезновения, как и во всем мире. Известных мест гнездования в Челябинской области почти нет.