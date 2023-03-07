В Челябинской области весной откроют пони-кафе

Об этом сообщили на экоферме «Григорьевские сады»

В плодово-ягодном питомнике «Григорьевские сады» (Каслинский район Челябинской области), где не первый год практикуют агротуризм, решили открыть первое в регионе пони-кафе.

«В этом году на территории садов мы планируем открыть Итальянское пони-кафе и поэтому учим пони взаимодействовать с людьми. Отчасти они действуют навязчиво. Но думаем, гости от общения с пони будут в восторге», — говорится в паблике питомника.

«Григорьевские сады» не первый год принимают детей и взрослых на экскурсии с возможностью пообщаться с животными, посмотреть, как выращивают деревья и кустарники, как ухаживают за растениями, самим пособирать ягоды, поэтому пони-кафе стало логичным шагом в развитии экотуризма. По замыслу владельцев, это будет открытая терраса в саду, куда пони могут подойти и пообщаться с гостями. Два пони (Дуршлаг и Патиссон) и два красавца-жеребца сейчас учатся правилам этикета, чтобы не быть слишком нахальными, а шеф-повар разрабатывает итальянское меню.

Открытие пони-кафе запланировано на май.