Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в постановление «Об учреждении государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства». Информацией об этом поделился министр культуры региона Алексей Бетехтин.
Начиная с 2024 года, премия будет присуждаться не десяти, а двадцати представителям сферы искусств. Как подчеркнул Алексей Бетехтин, изменения вступили в год двадцатилетия с момента начала работы министерства культуры как ведомства.
Размер денежной премии при этом не уменьшится и будет составлять 115 тысяч рублей.