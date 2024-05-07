В Челябинской области вдвое увеличили число лауреатов премии в сфере культуры

Она составляет 115 тысяч рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в постановление «Об учреждении государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства». Информацией об этом поделился министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Начиная с 2024 года, премия будет присуждаться не десяти, а двадцати представителям сферы искусств. Как подчеркнул Алексей Бетехтин, изменения вступили в год двадцатилетия с момента начала работы министерства культуры как ведомства.

Размер денежной премии при этом не уменьшится и будет составлять 115 тысяч рублей.