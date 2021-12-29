В Челябинской области вандалы повредили гирлянды на экотропе Косотура

Неизвестные обесточили бренд-зону у природного памятника

В Златоусте на туристическом маршруте «Гора Косотур» неизвестные сломали новогодние гирлянды и обесточили бренд-зону. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр Златоуста Максим Пекарский.







«Как говорится, ломать не строить. Теперь яркую конструкцию, которая радовала и создавала новогоднее настроение, придется ремонтировать», — прокомментировал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.





Мэр города призвал горожан бережно относиться к городским проектам и пообещал, что гирлянды вновь загорятся к вечеру 29 декабря.

Туристический маршрут «Гора Косотур» благоустроили в октябре 2021 года благодаря гранту Ростуризма. Это уникальный туристический объект прямо в центре города.

Ранее арт-экспедиция «1406» установила на вершине горы деревянную скульптуру лося.

