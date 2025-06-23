В Челябинской области в девятый раз пройдет фестиваль «Пламя Аркаима»

В музее-заповеднике устроят реконструкции и сыграют в древнерусскую игру килу

На Аркаиме с 18 по 20 июля проведут традиционный летний фестиваль «Пламя Аркаима» (6+). В Брединском округе Челябинской области соберутся реконструкторы, мастера народных ремесел и знатоки древней игры с мячом — килы. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Первый день стартует с марафона лекториев, а вечером 18 июля у подножия горы Шаманки под бой барабанов и бубнов пройдет торжественное возжжение фестивального костра — пламени Аркаима.

«Учитывая специфику климата и погодные условия, мы передвинули время работы фестивальных площадок. 19 июля они начнут работу с 15 часов. Поскольку летние дни в степи очень жаркие, мы это сделали для большего комфорта участников и зрителей фестиваля. А с самого утра гости могут посетить с экскурсиями все объекты — жилища каменного века, курган Темир, казачью усадьбу, музей древних производств», — поделилась директор «Аркаима» Елена Кондрашина.

По обычаю на фестивале будут проводить мастер-классы по народным ремеслам, а из экспериментов готовят специальную площадку с реконструкцией древнего металлургического производства. На ней покажут все этапы работы: от постройки печей до выплавки меди.

В последний фестивальный вечер проведут концерт и перформанс с передачей эстафеты на будущий год.