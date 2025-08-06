Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечает развитие сферы культуры в регионе.
Например, 6 августа открылся новый ДК в поселке Роза Коркинского округа. Об этом около года назад главу региона попросили жители.
«Теперь свой „дом“ получили девять творческих коллективов. А рядом расположится новый сквер „Роза Победы“. Это комплексное решение — рядом новый ДК и храм. Это место обязательно станет точкой притяжения», — прокомментировал событие губернатор.
Напомним, 6 августа Алексей Текслер работал в Коркинском муниципальном округе. Помимо открытия ДК глава региона проверил ремонт в больнице, обсудил с главой строительство дорог, ФОКа и ледового дворца, одобрил проект сквера. Губернатор в целом отметил динамичное развитие территории.