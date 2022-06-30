В Челябинской области устроят пикник с рок‑концертом у горы

«Егоза Рок» состоится в пяти километрах от Кыштыма

2 июля у горы Егоза состоится музыкальный пикник. В субботу в одноименный горнолыжный комплекс приедут рок-группы из Челябинской области и Екатеринбурга.



Гостям предлагают взять с собой пледы, раскладные стулья, еду, чтобы устроить обед прямо на поляне под горой. Запрещен алкоголь, кроме того, просят не брать с собой никакую стеклянную тару.

Среди приглашенных команд — челябинские группы Synthetic Rabbit, «Гаврилов», «Гости», «Фантом удачи». Также приедет миасская банда «Апофеоз», группа из Озерска GAM # BEAT. Специальный гость из Екатеринбурга — In bloom.

«Рок-пикник состоится при любой погоде. Прогнозы меняются каждый день, и оснований для переживаний нет. Но поскольку мероприятие проходит под открытым небом Урала, просим позаботиться о дождевиках, зонтиках, ветровках», — советуют организаторы мероприятия.

Старт концерта — в 15:30, вход — 300 рублей. Желающим переночевать предлагают поставить палатку на территории ГЛК или забронировать номер в одном из близлежащих санаториев.