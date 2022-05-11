У кинотеатра в Челябинской области нарисовали героев советских фильмов

Граффити художники создали вместе с горожанами

В Южноуральске рядом с Домом кино появились новые граффити. На хозяйственном корпусе нарисовали Нину из фильма «Кавказская пленница», Юрия Никулина в роли Балбеса из «Операции Ы» и Глеба Жеглова из «Место встречи изменить нельзя».



Граффити создали на мастер-классе от челябинских художников Тимура Абдуллаева и Макса Шахова. Занятие провели на фестивале «Зеленая улица» для жителей города.

«Администрация города попросила нас провести мастер-класс для детей, но в итоге с руководством решили организовать занятие для ребят постарше и заодно облагородить территорию. На работу ушло 25 баллончиков и 30 литров фасадной краски», — рассказывает Тимур Абдуллаев.

Напомним, что год назад в Южноуральске Тимур создал гигантские граффити с шедеврами мировой живописи — на фасадах многоэтажных домов появились репродукции «Джоконды» Леонардо да Винчи, «Девочки на шаре» Пабло Пикассо, «Поцелуя» Густава Климта и «Поющего дворецкого» Джека Веттриано. Вместе с ними нарисовали муралы с копиями работ Никаса Сафронова. Прошлым летом скандальный художник приезжал в Южноуральск оценить граффити.