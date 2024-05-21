В Челябинской области темой IV фестиваля «Наш Mural» станет Год семьи

Граффити украсят дома и соцобъекты в семи городах и районах региона

Предстоящей осенью в Челябинской области в четвертый раз пройдет граффити-фестиваль «Наш Mural». Масштабные картины на тему семьи украсят дома и соцобъекты в Челябинске, Миассе, Озерске, Верхнеуральске, Катав-Ивановске, Еманжелинске и Аргаяшском районе, сообщили в пресс-службе ГУ молодежной политики региона.

«Во время фестиваля нам удается украсить не только жилые дома, но и школы, молодежные пространства, дома культуры. Именно те локации, которые являются точками притяжения для молодежи. Мы принимали заявки от всех муниципальных образований региона. Украсить свои улицы смогут не только крупные города, но и небольшие, сельские территории»,— рассказала начальник управления Светлана Калимуллина.

До 3 июня организаторы фестиваля принимают заявки от художников со всей страны. Они пройдут отбор, затем с муниципалитетами согласуют макеты муралов. К осени в вышеперечисленных городах и районах появятся масштабные изображения на тему семьи.

Кстати, в 2023 году в рамках фестиваля муралы украсили дома и соцобъекты, расположенные в 11 городах и районах области. В их числе Златоуст, Снежинск, Сим, села Ларино, Миасское, Агаповка и другие.