В Челябинской области ставят спектакль по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель»

Премьера в озерском театре «Наш дом» — 26 и 27 марта

26 и 27 марта в театре «Наш дом» премьера спектакля «Баба Шанель» по одноименной пьесе известного драматурга Николая Коляды. Постановка выросла из читки, которую проводили в озерском театре осенью прошлого года. Спектакль поставил выпускник ВГИКа и РГИСИ Никита Трофимов. Ранее он выпустил в театре «Ромео и Джульетту» и «Скупого» по Мольеру.



«Баба Шанель» — комедия о семи престарелых солистках ансамбля русской песни «Наитие». Они выходят на сцену в дизайнерских сарафанах и расписных кокошниках, все 90—60—90. Правда, это не параметры их фигуры, а возраст. Их обитель — «ВОГ», то есть Всероссийское общество глухих. Дамы соберутся вместе, чтобы отметить десятилетие их коллектива, но внезапно «звезд» решит подвинуть новая солистка ансамбля.

Комедию Николай Коляда написал больше десяти лет назад. Спектакль играли в Москве в театре им. Евгения Вахтангова, он вошел в репертуар драмтеатра Саранска, недавно состоялась премьера постановки в Доме культуры глухих в Уфе — там комедию играли на языке жестов.