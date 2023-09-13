В Челябинской области стартует третий фестиваль «Наш MURAL»

11 больших граффити сделают на зданиях школ и детских садов

В Челябинской области стартовал набор художников на третий областной граффити-фестиваль «Наш MURAL». Художники создадут огромные картины на фасадах в 11 поселениях региона.

В 2023 году граффити появятся в Снежинске, Миассе, Юрюзани, Златоусте, Симе, селах Ларино, Миасском, Кизильском, Агаповке и в поселке Северном.

Главная тема третьего фестиваля — Год педагога и наставника. Эскизы муралов традиционно держатся в секрете. Жители увидят уже готовые рисунки в конце фестиваля.

К работе художники приступят 10 октября.