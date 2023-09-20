В Челябинской области стартует фестиваль духовной музыки

Концерты пройдут в 11 городах региона

С 21 сентября в Челябинской области стартует VII Международный фестиваль духовной музыки. Хоровые коллективы из разных городов России и Беларуси выступят в 11 городах региона, а после споют на большом гала-концерте в храме Рождества Христова в Кыштыме.



В 2023 году пройдут 14 концертов в 11 городах области: Челябинске, Кыштыме, Копейске, Миассе, Златоусте, Сатке, Троицке, Аше. Впервые концерты фестиваля пройдут в Нязепетровске, Коркино и Долгодеревенском.

Среди участников фестиваля: Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан, хор «Свитилен» Сургутской филармонии, Симфонический хор Свердловской филармонии, Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии и капелла Тюменской филармонии.

Закрытие фестиваля состоится в кыштымском храме Рождества Христова 24 сентября. Заключительный гала-концерт соберет всех участников фестиваля на одной сцене.