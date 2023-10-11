В Челябинской области стартовал третий фестиваль «Наш MURAL»

Художники приступили к росписи зданий и проведению мастер-классов

Накануне, 10 октября, в Челябинской области в третий раз стартовал областной фестиваль граффити «Наш Mural». Художники фестиваля уже определены и в ближайшее время приступят к росписи фасадов школ и детских садов в 11 городах и селах Южного Урала. Также опытные граффитисты проведут для школьников мастер-классы, сообщили в пресс-службе главного управления молодежной политикой региона.

Первый мастер-класс под руководством художника Graffiti Russia Даниила Смирнова уже прошел накануне в поселке Северном Нагайбакского района. Школьники вместе с граффитистом создали интересную работу с помощью аэрозольной краски. Оригинальные мастер-классы Даниил Смирнов проведет и в других населенных пунктах — участниках фестиваля, в числе которых Миасс, Снежинск, Юрюзань, Златоуст, Сим, села Агаповка, Ларино, Миасское, Кизильское.

Тема фестиваля в этом году — Год педагога и наставника. Именно поэтому тематические муралы будут изображены на фасадах школ и детских садов. Но что именно нарисуют художники — пока секрет: местные жители увидят мурал только тогда, когда он будет завершен.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.