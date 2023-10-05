В Челябинской области стартовал театральный фестиваль «Сцена-2023»

В программе — 16 спектаклей

В Челябинске и городах области 5 октября стартовал фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». Он продлится до 16 октября. В программе — 16 современных и классических постановок, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Показы спектаклей пройдут не только в Челябинске, но и в городах области. Так, в магнитогорском театре куклы и актера «Буратино» покажут пронзительную история о войне в куклах «Бах-бах-бах!», в златоустовском драматическом театре «Омнибус» зрители смогут увидеть «Рождественскую историю», в озерском театре «Наш дом» поставят комедию Франсиса Вебера «Ужин с дураком».

Торжественная церемония закрытия с подведением итогов и награждением лауреатов фестиваля «Сцена-2023» состоится 16 октября в центре креативных индустрий Svoboda2 (ул. Свободы 2 к5).

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области и Законодательного собрания Челябинской области. Организаторами выступают Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Челябинское областное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Возрастное ограничение: 12+.