В Челябинской области стартовал проект «Школьная классика»

К концу 2024 года в каждой школе будет свой театр

В студии телеканала ОТВ состоялась пресс-конференция в рамках федерального проекта «Школьная классика». В ней приняли участие режиссер-постановщик, преподаватель Театрального института имени Щукина Ольга Устинова и председатель регионального отделения РДДМ Светлана Буравова.

По решению министерства просвещения РФ к 2024 году театры будут созданы в каждой российской школе. Преподаватель Института имени Щукина Ольга Устинова рассказала, какую роль может сыграть театр в жизни конкретного ребенка, в жизни школы и какая профессиональная поддержка организована для педагогов, которые примут решение организовать в своих школах театральные коллективы.

«Вокруг творческого коллектива, объединяющего ребят разного возраста и разного социального статуса, вокруг яркого лидера может закрутиться и жизнь всей школы. Педагоги Театрального института имени Щукина оказывают методическую поддержку школьным театрам буквально в режиме онлайн: проводят онлайн-курсы, консультируют, советуют, комментируют, лично выезжают в регионы. Руководителем такого театра может стать любой педагог без профильного образования. Мы поможем и научим. Рамок для школьного театра нет», — заявила Ольга Устинова.

Ученик челябинского лицея № 148 Михаил Доманин, который также принял участие в пресс-конференции, рассказал, что он давно играет в школьном театре.

«Главное — то, что происходит общение и узнавание друг друга. Мы можем почувствовать характер друг друга. Кроме того, человек в театре начинает развиваться, разговаривать по-другому, преодолевать свою застенчивость», — считает Михаил.

Председатель регионального отделения РДДМ Светлана Буравова подчеркнула, что самая важная часть истории — это путь ребенка, который занимается в театральном коллективе, и это совсем не обязательно выбор профессии, прежде всего — это его личностный рост.

Ольга Устинова сообщила, что в этом учебном году (2022/23) поступило 900 заявок о создании школьных театров из всех регионов России, из которых около 50 выходит на финальный уровень.