В Челябинской области стартовал конкурс на лучшую экосумку

«Авоська 74» проводится в регионе во второй раз

В Челябинской области стартовал второй региональный конкурс «Авоська 74». Его участники своими руками делают экосумки, мешки и авоськи. Проводится «Авоська» при поддержке Министерства экологии региона.



Все конкурсные работы должны быть сделаны своими руками из любых материалов, которые можно использовать повторно. Конструкция должна быть легкой, прочной и иметь ручки.

Конкурс появился, чтобы воспитать в гражданах бережное отношение к природе и поощрить творческие идеи южноуральцев.

Для участия нужно подать заявку в группе во «ВКонтакте». Участвовать может любой независимо от возраста.

Победителей объявят 1 апреля 2022 года. Лучших наградят грамотами от Министерства экологии.

Конкурс уникальный, проводится только в Челябинской области. Впервые «Авоська 74» прошла в 2021 году и участие в ней приняли более 600 южноуральцев в возрасте от 6 до 86 лет из Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Троицка, Варны, Карталов и других городов региона.