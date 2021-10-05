В Челябинской области создали онлайн-каталог объектов культурного наследия

На сайте размещена информация о 1280 памятниках истории и культуры региона

В Челябинской области появился онлайн-каталог памятников истории и культуры региона, который вмещает в себя информацию о 1280 объектах культурного наследия. Все данные о них удалось собрать на одном сайте благодаря гранту губернатора Челябинской области, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Для того чтобы создать уникальный ресурс, руководитель проекта — челябинский краевед Юрий Латышев — вместе с инициативной группой «АрхиСтраж» объехали десятки городов Южного Урала, работали с государственным архивом и фотографиями местных жителей. В результате на сайте появилось 1280 памятников, в том числе 23 — федерального значения, 514 — регионального и 22 — местного. Для удобства посетителей они рассортированы по муниципалитетам, и о каждом из них есть полная и достоверная информация, а также документация, кем охраняется объект.

«По официальным данным, в Челябинской области более трех тысяч объектов культурного наследия, но не было ни единого электронного ресурса, где была бы размещена полная и достоверная информация о всех объектах культурного наследия региона. Каждый житель Челябинской области должен представлять, какие памятники истории и культуры находятся рядом с местом, где он живет, учится и работает. Нами было принято решение создать ресурс — интернет-платформу, на которой была бы собрана информация о каждой достопримечательности Южного Урала. В прошлом году мы узнали о грантовом конкурсе губернатора Челябинской области для физических лиц и решили: нужно подавать заявку», — рассказал Юрий Латышев.

На данный момент в южноуральских городах и районах проходят презентационные встречи: круглые столы и пресс-конференции, благодаря которым все желающие смогут узнать о культурном наследии родного края и приобщиться к пропаганде защиты и охраны памятников истории и культуры. Информация о встречах публикуется на сайте «Памятники истории и культуры Челябинской области».