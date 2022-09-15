В Челябинской области создадут археологический парк

Туристическая локация появится недалеко от музейного комплекса «Аркаим»

«В течение зимы подготовим экскурсию, составим буклет, а к следующему лету поставим информационные стенды. Важным итогом грантового проекта станет создание проекта археологического парка. Над археологическим парком на территории Синташты будут работать архитекторы, дизайнеры, специалисты по ландшафту»,

— пояснил Юрий Макуро, заместитель директора по основной деятельности заповедника «Аркаим».