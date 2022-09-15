В Брединском районе создадут новую точку притяжения для путешественников и одновременно — археологическую площадку. Для туристов и всех, кто увлекается археологией и древностями, откроют Синташтинское поселение близ Аркаима.
Если вы вдруг запутались, объясняем. Синташтинское поселение — это территория в 19 километрах от села Бреды и в 50 километрах от туристического центра «Аркаим». Археологически это очень ценные земли — именно тут впервые нашли следы синташтинской культуры: укрепленное поселение, могильник бронзового века (Большой синташтинский курган) и даже части той самой колесницы, чья воссозданная копия катает туристов по аркаимскому полю.
Собственно, из этой точки и начали отсчет синташтинской культуры и последующие открытия «Страны городов» привязывали именно к этому наименованию. Однако позже работы на территории были приостановлены, а вот в Аркаиме, наоборот, раскопки пошли полным ходом.
А теперь благотворительный фонд «Аркаим» получил президентский грант на то, чтобы сделать из Синташтинского раскопа доступную туристическую локацию. Без ущерба древним землям здесь устроят археологический комплекс Синташта: создадут модели двух погребальных сооружений бронзового века в натуральную величину, разработают экскурсионные маршруты, создадут в степях туристическую инфраструктуру. На площадке поставят информационные стенды, сделают места для отдыха.
В финале сезона-2022 на территории будущего центра уже есть основы двух моделей погребальных сооружений эпохи бронзы в натуральную величину. По проекту модели возведены на месте их расположения до раскопок, которые проводились здесь в 70-х гг. прошлого столетия.
«В течение зимы подготовим экскурсию, составим буклет, а к следующему лету поставим информационные стенды. Важным итогом грантового проекта станет создание проекта археологического парка. Над археологическим парком на территории Синташты будут работать архитекторы, дизайнеры, специалисты по ландшафту», — пояснил Юрий Макуро, заместитель директора по основной деятельности заповедника «Аркаим».
На реализацию проекта потратят почти 4,5 миллиона рублей. Значительную часть этой суммы (3,3 миллиона) покрывает грант президента РФ. Срок исполнения гранта — до 31 августа 2023 года.
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