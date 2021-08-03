В Челябинской области состоятся Дни немецкой культуры

В рамках Дней Германии в Сатке запланированы встречи с художниками и музыкантами, показы немецкого кино и лекции о философии и искусстве



С 3 по 22 августа в городе пройдут мероприятия, посвященные немецкой культуре. В этом году фестиваль приурочен к 150-летию со дня рождения Розы Люксембург. Проведение Дней немецкой культуры в Сатке стало возможным благодаря заявке Фонда содействия развитию Саткинского района.

Запланирована фотовыставка современного уличного искусства из немецкого города Мангейм, которая пройдет в ДК «Магнезит». На базе творческого пространства Арт-Сатка пройдет открытая встреча философского клуба «Вольфила» на тему «Роза Люксембург и современная социальная философия».

А еще в дни фестиваля на фасаде жилого девятиэтажного дома появится портрет металлурга. Его выполнит немецкий художник Хендрик Байкирх. А художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова нарисует Розу Люксембург на фасаде средней образовательной школы № 5 и проведет художественный мастер-класс для всех желающих.