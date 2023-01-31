В Озерске завершился «Эхо БДФ» — театральный фестиваль, организатором которого является Сергей Безруков. «Эхо» — региональная программа Большого детского фестиваля, которая в Озерске состоялась впервые, благодаря поддержке Росатома.
Несколько дней на базе театра «Наш дом» в творческих лабораториях приглашенные режиссеры создавали эскизы спектаклей. Постановки рассчитаны на детей разного возраста.
Мы с группой театральных критиков, представителями театров Челябинской области и другими зрителями поднимаемся в «художку» — так в коридорах «Нашего дома» именуют маленькую сценическую мастерскую под самой крышей. От фойе на втором этаже идем по длиннющему коридору, потом по лесенке с низким потолком, чтобы оказаться на пороге небольшого зала. Взрослые зрители сидят на креслах, а дети — на подушках, почти у самой сцены. Сцены даже и не видно — она вся укрыта сугробами снега: белыми покрывалами, пуховыми одеялами и подушками.
Сегодня мы смотрим эскиз «Следы на снегу» режиссера Ксении Павловой (она, кстати, уже работает над новым спектаклем Театра драмы, но об этом чуть позже). Эта история выделяется из ряда фестивальных, потому что рассчитана на совсем маленьких зрителей, беби-театр для малышей до трех лет. Спектакль без слов наполнен звуками природы, светом и волшебством.
«„Эхо БДФ“ очень крутой фестиваль, который объединяет разные театры, разные школы и разную аудиторию. Я сегодня здесь, чтобы посмотреть эскизы. То, что будут показывать сейчас, удивительно. Спектакли для малышей у нас — редкость. Мне интересно, какие решения использовал режиссер». — Рядом со мной сидит Иван Миневцев, главный режиссер Челябинского молодежного театра.
Гаснет свет, и комок под пушистым одеялом вдруг недовольно бурчит и ворочается. Там актер Никита Микитюк, он то ли медведь, то ли человек, который не может уснуть. Потому что под подушкой шишка, а одеяло вдруг стало тесным и тяжелым. И вдруг начинается сон: как бежит мимо олень, как лиса охотится на мышонка, как плавают под зеркалом льда цветные рыбки, а зайчик вдруг танцует в сугробах. Ни единого слова, только музыка, стуки, гудки и волчье рычание. Все разыгрывается на руках или с помощью светового театра на заднем плане.
Это уже после спектакля художница Дарья Арбенина расскажет, как они перебирали варианты светового оборудования для спектакля, как пробовали делать снег мукой, манкой, крахмалом и сахаром, как собирали вокруг «Нашего дома» веточки и шишки, как пробовали добавить в спектакль сценки с водой. А пока я смотрю, как на экране крошечный мышонок спит в норке под снегом, а потом пробирается через сугроб на улицу.
Малышня на подушках беснуется — зрители чуть старше задуманного, так что они «незаметно» ползут в сторону актера, норовят ухватить мышонка за хвост или утащить кусок бутафорского стекла. А когда сверху вдруг пошел снег и посыпались перья, дети повскакивали с мест и с криком ринулись их ловить.
Первый эскиз фестиваля и первый беби-спектакль в «Нашем доме» вызвал бурю эмоций среди взрослых. В финале, когда кураторы фестиваля попросили поделиться впечатлениями, зрители сказали, что спектакль очень атмосферный, добрый, трогательный. А еще — что взрослые не прочь занять места детей на подушках. И чтобы сверху кто-то укрыл их одеялом.
«Это не первый спектакль, который я вижу у Ксении Павловой. И она обладает очень узнаваемым свойством довольно тонко и трепетно ощущать мир. У меня есть вопросы к эскизу. Например, я полчаса пыталась понять, кто актер в этом действии: человек, медведь или какой-то несуществующий персонаж. Но я при этом согласна с аудиторией: спектакль создает волшебную атмосферу, уютно обволакивает», — сказала театральный критик, эксперт жюри «Золотая маска» Александрина Шаклеева.
Эскиз «Следы на снегу» может стать репертуарным спектаклем озерского театра. Или любого другого — режиссер открыта для предложений и готова ставить волшебную историю на разных сценах. Но не только эскизами запомнится Озерску «Эхо БДФ». В рамках фестиваля состоялись мастер-классы для детей и подростков, воспитанников творческих студий. А еще — питчинг молодых режиссеров. Это когда над суд театральных критиков и режиссеров театров представляется несколько идей для детских спектаклей.
Сколько спектаклей фестиваля войдет в репертуары театров, станет известно позже. А пока вы можете посмотреть сыгранные эскизы: записи прямых трансляций есть в социальных сетях озерского театра «Наш дом».
«Мы как организаторы впечатлены, насколько профессионально и трепетно коллеги из театра „Наш дом“ отнеслись к подготовке и совместной работе по всем направлениям: цеха, актеры, административный аппарат, — все сработали как идеальный часовой механизм. А какие организованные, вдумчивые и воспитанные зрители в Озерске — просто мечта любого театра!» — отметила директор БДФ Лариса Вильясте, подводя итоги фестиваля.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.
Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, программа «Территория культуры Росатома» и театр драмы и комедии «Наш дом».
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