В Челябинской области состоится фестиваль с полетами на дельтаплане и воздушном шаре

Фестиваль «Небо» пройдет под Миассом в субботу, 24 июля

24 июля на аэродроме «Устиново» под Миассом пройдет ежегодный воздушный фестиваль «Небо». Гостям фестиваля предлагают подняться под облака на воздушном шаре или дельтаплане, а самым смелым — совершить прыжок с парашютом с инструктором. Для такого прыжка специальной подготовки не требуется — достаточно 15-минутного инструктажа.



Фестиваль «Небо» проходит ежегодно. За один день на аэродроме совершают около сотни прыжков с парашютом. Помимо развлечений в воздухе, запланирован концерт музыкальных коллективов и холи-фестиваль.

«В этом году мы впервые решили провести холифест. И тут есть приятный бонус: мы поставим большую машину с водой, которая будет поливать всех желающих. То есть, отмывать»,

— рассказал организатор фестиваля Никита Марьяновский.

В субботу фестиваль стартует в восемь утра. Координаты места 54.8718222 E 59.94582 W.