В Челябинской области состоится фестиваль классической музыки «Кармен»

На международное событие в Сатку приедут волынщики из Москвы и пианист Юрий Розум

В Сатке Челябинской области 15 июля состоится международный фестиваль классической музыки «Кармен» имени Елены Образцовой.Фестиваль пройдет в парке у ДК «Магнезит»: на территории будет размещена главная сцена, музыкальная гостиная (где будут включать арии Елены Образцовой) и творческие арт-площадки. В течение всего вечера в сквере пройдут авторские мастер-классы, лекции об истории искусства, ярмарка мастеров народного творчества, киноклуб, игротека с настольными играми, сцена со свободным микрофоном для импровизаций и пленэр для художников и всех желающих.Откроется фестиваль в 16:00: Южно-Уральский симфонический оркестр под руководством Адика Абдурахманова разыграет «Сказки Востока». Это интерактивное представление для детей и взрослых, созданное в рамках образовательного проекта «Академия симфонической музыки». Во время сказки слушатели совершат путешествие по волшебному миру загадочного Востока и познакомятся с основными инструментами симфонического оркестра.Продолжится концерт в 18:30 выступлением столичного пианиста Юрия Розума. Маэстро уже приезжал на фестиваль «Кармен» несколько лет назад. В этом году Розум вместе с симфоническим оркестром исполнит знаменитый Второй концерт для фортепиано Сергея Рахманинова.Завершит музыкальную программу фестиваля в 21:30 номер оркестра волынщиков Москвы под руководством Артемия Воробьева. Артисты сыграют на волынках и барабанах собственные аранжировки мировых хитов классики, рока и даже русских народных песен.Арт-сквер и все его площадки будут работать для гостей до 21:00. Вход везде свободный.