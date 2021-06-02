В Челябинской области состоится экстремальный чемпионат «Гонка героев»

Среди участников гонки — слепой спортсмен-любитель

В субботу, 5 июня, в Челябинской области проведут экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев». Прежде забег проходил на Чебаркульском полигоне, на этот раз местом проведения стал горнолыжный комплекс «Солнечная долина»,



Участникам предстоит пройти трассу с препятствиями, длина которой 6 километров. В качестве препятствий на трассе подготовили рвы с водой, рукоходы, заборы и другие преграды. В случае неудачи разрешено проходить испытания повторно.

«Если участник чемпионата из категории Pro или Age не может пройти препятствие и отказывается от повторного прохождения, судья, согласно правилам прохождения препятствий, снимает с данного участника браслет и участник считается дисквалифицированным, но может продолжить гонку вне зачета в порядке живой очереди», — сказано в регламенте проведения чемпионата.

К участию в гонке приглашают профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей. Допускают даже людей с ограниченными возможностями: в этом году среди участников чемпионата слепой спортсмен Михаил Пархоменко. Молодой человек потерял зрение в 15 лет в результате травмы, но продолжил заниматься спортом и в последние годы увлекся триатлоном. Трассу гонки Михаил пройдет вместе с тренером, который поможет ему ориентироваться в пространстве.

Отметим, что в Челябинской области «Гонка героев» проходит с 2015 года. Чемпионат организуют не только на Южном Урале, но и в других городах России. В Екатеринбурге «Гонка героев» назначена на 3 июля.