Фонд 2020 под руководством Ирины Текслер в это воскресенье, 14 августа, отправляется на отвалы Коркинского угольного разреза на поиски артефактов, которые подтверждают, что на территории Челябинской области был древний океан.
«Основная задача мини-экспедиции — найти зубы акулы, которая давным-давно, около 56 млн лет назад, тут обитала. Возраст зубов акулы, которые находят в Коркинском разрезе, датируется 48—56 миллионов лет, что соответствует периоду эоцена. Тогда еще на месте Челябинской области находилось море», — говорится в пресс-релизе Фонда 2020.В поисках приглашают принять участие всех желающих. Набор ведется в паблике Фонда 2020 во «ВКонтакте». Экспедиция по поиску челябинской акулы состоится 14 августа с 12:00 до 17:00.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес