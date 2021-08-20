В Челябинской области пройдут благотворительные концерты Надежды Бабкиной

В рамках фестиваля «Песни России» в Челябинской области состоится восемь выступлений

С 21 по 29 августа в Челябинской области пройдет фестиваль-марафон «Песни России». Автор и руководитель проекта — народная артистка России Надежда Бабкина. На концертах помимо самой Надежды Бабкиной выступят: ансамбль казачьей песни «Криница», этно-рок-группа «Аргымак» из Уфы, Государственный ансамбль «Русская песня».

Первый концерт состоится в субботу, 21 августа, в Челябинске в Театре оперы и балета, начало в 19:00. В рамках марафона артисты выступят в Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске, Миассе, Пласте, Златоусте и Троицке. Кроме столичных певцов на сцену выйдут и местные народные коллективы.

Еще во время фестиваля Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» проведет два мастер-класса, где покажет техники народного, фольклорного и эстрадного исполнения.

Фестиваль-марафон «Песни России» проходит уже в 15-й раз. С 2007 года его принимали в 61 регионе страны.