В Челябинской области пройдет всероссийский фестиваль авиалюбителей «Крылья лета»

На аэродроме в Копейске соберут собственную модель самолета и проведут авиагонки

В этот четверг, 28 июля, на территории спортивного аэродрома «Калачево» пройдет Всероссийский фестиваль «Крылья лета». Так завершится олимпиада по авиамоделированию и первенство по авиационным радиоуправляемым моделям.



Юные авиамоделисты из Удмуртии, Ханты-Мансийска, Московской, Ростовской и других областей приехали на Южный Урал. 92 школьника соревновались в запуске самостоятельно собранных радиоуправляемых моделей. Финалисты покажут на фестивале полет лучших планеров-парителей, электролетов, различных гоночных моделей. Судьи Челябинской и Свердловской областей тоже примут участие в шоу: выполнят сложные фигуры крупными авиамоделями на радиоуправлении.





Кроме шоу на фестивале организованы мастер-классы. Для самых юных гостей подойдет «Мой первый самолет». Детям покажут, как смастерить планер, а после они проверят, как далеко улетит их модель. Площадка «Конструкторское бюро» будет интересна ребятам от 12 лет. Ребята узнают об устройстве авиамоделей «Альбатрос» и «Дельфин» и соберут копии этих самолетов. Все крылатые модели дети заберут домой.

Кроме того, в программе интеллектуальная викторина «Умницы и умники» и авиакараоке. Завершат праздник парашютисты с показательными прыжками.

Всероссийский фестиваль авиамоделирования приурочен к 100-летию со дня образования конструкторского бюро «Туполев». Организатором выступает челябинский технопарк «Кванториум». Вход бесплатный по предварительной записи. Работа фестиваля запланирована с 14 до 17 часов.

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Автор: Ирина Цыганова

