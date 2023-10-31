В Челябинской области пройдет национальный фестиваль двух коренных народов

Гостей ждут традиционные блюда, песни и танцы

В Нагайбакском районе Челябинской области отпразднуют День народного единства фестивалем традиционной культуры коренных народов — нагайбаков и кряшенов. Фестиваль «Арыумысыз, туганнар» («Здравствуйте, родные») пройдет 1 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие пройдет в доме культуры села Кассель. Организаторы пригласили артистов из Татарстана и Башкортостана. Всего на конкурс заявилось около 140 исполнителей, в том числе и местные жители.

Конкурс нагайбакских национальных блюд начинается в 10:00, а в полдень стартуют конкурсные выступления танцевальных, песенных и инструментальных коллективов.

«Праздник, проведение которого в 2010 году инициировали кассельские работники культуры, объединяет нагайбаков из нашего района и других регионов», — отметила начальник районного управления культуры Елена Васильева.