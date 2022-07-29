В Челябинской области пройдет казахский праздник «Туган Жер»

В переводе с казахского языка это означает «родная земля»

6 августа в Чесменском муниципальном районе Челябинской области пройдет ежегодный казахский праздник «Туган Жер». Родной землей в данном случае казахи называют Южный Урал, где они живут много лет. В разные годы праздник принимали Троицкий, Чесменский, Кизильский, Брединский, Карталинский, Верхнеуральский районы. В 2022 году праздник проходит в рамках Года культурного наследия народов РФ.



Кроме торжественной части с молитвой, выступлением почетных гостей и чествованием семей с 50-летием супружеского стажа, планируется и развлекательная программа. В числе мероприятий, например: национальный конкурс среди молодых невесток, конкурс национальных юрт, подворий и блюд национальной кухни, областной конкурс мастериц по шитью курпе.



На празднике состоится концертная программа с участием самодеятельных казахских коллективов, фотовыставка, будут работать торговые ряды, где представят свои изделия умельцы, мастера будут рассказывать о казахских обрядах и ремеслах. А в завершение фестиваля пройдут скачки на лошадях.



Казахский праздник «Туган Жер» состоится в Чесменском районе 6 августа. Начало в 12:00.