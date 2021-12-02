В Челябинской области пройдет фестиваль уличной еды «Счастье быть»

Участники приготовят 250 кг плова, устроят кёрлинг чайниками и поедут на «День гуся» в село

С 1 по 7 января в Челябинской области состоится фестиваль уличной еды и локальных продуктов «Счастье быть». Его организуют в шести разных местах — на фермах и в туристических центрах. Каждый день в новой точке. Все локации сосредоточены в окрестностях Миасса, Златоуста и Чебаркуля.



На площадках устроят гастрономические праздники, куда приедут повара из области, чтобы готовить стрит-фуд. Также организаторы будут угощать гостей фестивальными блюдами — каждый день оно новое. Например, 3 января «Счастье быть» приедет на миасскую «Ферму под горой», главное блюдо дня — шурпа из козлёнка.

4 января фестиваль переберется в Port-Market (Миасс), где пройдет вечеринка с музыкантами, короткометражным кино, а ещё свежей выпечкой и пловом, приготовленном в огромном казане. На следующий день фестиваль направится в деревню Веселовка на «День гуся», чтобы устроить народные гуляния. Главное блюдо — рассольник из гуся по старинному рецепту.

6 января — ярмарка местных продуктов и деликатесов в ДК «Автомобилестроителей» в Миассе. Участники проведут мастер-классы и лекции о гастрономии.

Завершится фестиваль 7 января на семейном курорте «Утес». На площадке будет работать ледяной тир с призами, зона кёрлинга чайниками и каток. Главное блюдо — Царская уха из трех видов рыбы, сваренная в громадном котле на живом огне.

Отметим, что в прошлом году фестиваль «Счастье быть» проходил иначе — на протяжении недели лавки со стрит-фудом работали у стадиона «Труд» в Миассе. Как объяснили организаторы, отказаться от этого формата пришлось из-за новых ковидных ограничений.