В Челябинской области пройдет фестиваль оперного певца с мировым именем

Выступления обещают в Сатке, Миассе, Магнитогорске и южноуральской столице

В ноябре Челябинск станет площадкой для VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова — российского оперного певца, выступавшего на сценах Ла Скала, Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, театров Вены и Парижа, Баварской государственной оперы, Королевского театра Ковент-Гарден и Большого театра России. На Южном Урале он выступит вместе с профессионалами и начинающими певцами.

Стартует музыкальный фестиваль с торжественного гала-концерта в Перми. Далее выступления состоятся в Сатке, Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Орске, Оренбурге, Александровке. В программе фестиваля обещают арии, романсы и песни отечественных и зарубежных композиторов. Для молодых артистов проведут мастер-классы и прослушивания.

В Челябинске фестиваль пройдет 11 ноября на сцене Театра оперы и балета имени Глинки. Помимо Ильдара Абдразакова выступят лауреаты международных конкурсов Иосиф Никитенко, Софья Цыганкова и Елисей Лаптев, а также обладательница Гран-при международного конкурса академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» Юлия Вакула.

Напомним, этим летом Ильдар Абдразаков уже посещал Челябинск. Он вместе с Ларисой Долиной, Олегом Аккуратовым и Еленой Стихиной выступил на «Курчатов фесте».