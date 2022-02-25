В Челябинской области пройдет фестиваль аниме и косплея

Билеты на мероприятия продают по Пушкинской карте

В воскресенье, 27 февраля, в Миассе пройдет аниме-фестиваль. Организуют его в ДК автомобилестроителей. На мероприятии соберутся поклонники японских мультфильмов. Самая долгожданная часть фестиваля — шоу косплея (искусства перевоплощения в других персонажей с помощью костюмов). В программе заявлено полсотни косплееров.



Фестиваль начнется в 13:00. На площадке развернется ярмарка аниме-атрибутики, пройдут мастер-классы по изготовлению фигурок из шерсти, занятия по танцам в стиле k-pop. В буфете на большом экране покажут мультфильмы, а в холле всех ждут на аниме-квиз.

Билет на фестиваль стоит 300 рублей, купить его можно на деньги государства, то есть по Пушкинской карте.

Отметим, что в Челябинске большие косплей-фестивали не проводят с начала пандемии коронавируса. Вместо них на площадке клуба OZZ регулярно организуют небольшие вечеринки для фанатов японских мультфильмов. Ближайшая пройдет 8 марта.

О культурных событиях в Челябинске в ближайшие дни рассказываем в афише.