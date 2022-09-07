В Челябинской области проведут фестиваль винограда

На празднике гости продегустируют ягоды и выберут лучшую гроздь

10 сентября в Южноуральске состоится городской фестиваль «Южноуральск виноградный». На площадке у Дома культуры соберутся садоводы и представители питомников разных городов страны и покажут, какой виноград им удалось вырастить в этом году.

В программе дегустация винограда и конкурс среди участников. Народному и профессиональному жюри нужно выбрать самые вкусные и красивые ягоды, самую аккуратную и большую гроздь.

Организует фестиваль известный садовод и специалист по выращиванию винограда в северных широтах Николай Сергеев. Он проводит фестиваль уже в одиннадцатый раз.

На фестивале ожидают виноградари и представителей питомников и СНТ Свердловской, Курганской, Оренбургской областей, Пермского и Тюменского края, Башкортостана, Казахстана.

Изначально праздник планировали провести 3 сентября, но дату изменили, чтобы виноград лучше созрел.

Мероприятие начнется в 10:00 у городского Дома культуры по адресу ул. Парковая, 2.

Возрастное ограничение: 0+.