В Челябинской области проведут фестиваль национальных культур «Синегорье»

На Южном Урале выступят столетний хор им. М. Е. Пятницкого и ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»

С 8 по 14 октября на Южном Урале пройдет XI Международный фестиваль национальных культур «Синегорье». В Челябинске и других городах региона проведут десять концертов с участием танцевальных и вокальных коллективов Дагестана, Башкортостана, Абхазии и России. Гала-концерт фестиваля пройдет 12 октября в театре оперы и балета им. Глинки.



Самый ожидаемый гость феста — Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. Коллективу больше ста лет, он был основан в 1911 году в городе Воронеже и стал первым народным хором страны. В XXI веке хор до сих пор выступает на больших сценах страны — например, в Олимпийском — и гастролирует по всему миру. Оставаться востребованным помогает то, что руководители сумели найти компромисс между верностью традициям и современными сценическими тенденциями. Концерт русского народного хора им. М. Е. Пятницкого состоится 11 октября в 18:30 в зале им. С. С. Прокофьева.

Государственный ансамбль танца «Урал» из Челябинска тоже участвует в фестивале. Он не только выступает на итоговом гала-концерте, но и проводит детский конкурс «Уральская высота». В этом году впервые введена номинация «Юный балетмейстер» — дети покажут придуманные ими танцы, и жюри выберет лучших будущих хореографов. Конкурсный отбор пройдет 8 и 9 октября в Театре ЧТЗ, а 10 октября состоится гала-концерт конкурса на сцене учебного театра «Дебют» Челябинского института культуры.

Государственный ансамбль «Урал»



10 октября с 10:00 до 12:00 в ЧГИК организуют мастер-классы по танцам. Занятия проведут балетмейстер ансамбля «Кавказ» Омар Тарба и руководитель театра хореографических миниатюр «Стиль» из Санкт-Петербурга.

Помимо Челябинска, коллективы выступят в городах области. Ансамбль народного танца Республики Башкортостан им. Файзи Гаскарова 10 октября выступит в Каслях во Дворце культуры имени И. М. Захарова, а 11 октября — в Озерске на сцене ДК «Маяк». В тот же день, 11 октября, ансамбль танца из Дагестана «Лезгинка» приглашает на выступление в Троицке, которое состоится в актовом зале ЮУрГАУ, а ансамбль народного танца «Кавказ» имени Кандида Тарба приедет 10 октября в Сатку для концерта в ДК «Магнезит». Кроме того, в расписании ансамбля из Абхазии концерт в Кыштыме, он пройдет 14 октября в ДК «Победа».

Государственный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»



Отметим, что фестиваль национальных культур «Синегорье» проводят в Челябинске с 2005 года. Инициатором проведения стала Челябинская государственная филармония, и с тех пор фестиваль организуют раз в два года.