В Челябинской области прошел юбилейный фестиваль «Пламя Аркаима»

Гости знаменитого заповедника смогли ознакомиться с культурой Бронзового века

13 июня в знаменитом заповеднике «Аркаим» прошел пятый, юбилейный фестиваль исторической реконструкции, сообщает пресс-служба учреждения. В числе 1800 гостей мероприятия оказался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



По данным пресс-службы заповедника, фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» 13 июня собрал 1800 посетителей, еще почти полторы тысячи человек наблюдали за реконструкторами онлайн. Пятый фестиваль был посвящен Бронзовому веку — именно к этой эпохе, третьему-первому тысячелетию до нашей эры, и относят найденный в 1980-х годах в Брединском районе древний город.





Алексей Текслер вместе с главным организатором фестиваля, заведующим лабораторией экспериментальной археологии ЮурГУ Иваном Семьяном, осмотрел площадки «Пламени». Здесь гости Аркаима под руководством мастеров могли попробовать свои силы в изготовлении каменных орудий, древних музыкальных инструментов, ткачестве.

Директор заповедника Валерий Волик рассказал главе региона о планах по развитию Аркаима, как научных, так и касающихся привлечения туристов. Кроме того, главе региона представили новую реконструкцию древней боевой колесницы, воссозданную по образцам Синташтинской культуры. На август ученые и популяризаторы истории в Челябинской области запланировали первый в регионе колесничный пробег: древний транспорт должен будет прости порядка 50 километров от Аркаима до Синташты.

«Впервые побывал в Аркаиме. Масса впечатлений, узнал много нового. Место, которому несколько тысяч лет. Сюда стоит приехать каждому. Фестиваль „Пламя Аркаима“ собирает тысячи единомышленников. Тех, кто интересуется древностью, занимается исторической реконструкцией. Как туристическое место Аркаим развивался стихийно. Нужен новый подход», — поделился Алексей Текслер впечатлениями от поездки на своей странице в Instagram.

