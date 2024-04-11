В Челябинской области появятся новые объекты культурного наследия

Среди построек — каменные мосты и руины старинной водяной мельницы

Список южноуральских объектов культурного наследия дополнили памятниками конца XIX — начала XX века. Восемь новых строчек добавили по итогам заседания научно-методического совета при региональном комитете охраны объектов культурного наследия.

Так, перечень пополнился двумя каменными мостами в Каслинском районе — через реку Синару и в селе Багаряк. Оба были построены в дореволюционные годы. Первый является единственным сохранившимся в области двухарочным каменным мостом дореволюционной постройки, а мост в селе Багаряк — единственный сохранившийся пятиарочный.

Еще два объекта — печи для обжига в Большом Баландино и поселке Сухарыш. Постройки представляют ценность как сохранившиеся свидетельства дореволюционной промышленности региона.

Также в списке ОКН появились руины бывшей водяной мельницы Ильиных около деревни Прохорово, Булзинское подворье Новотихвинского женского монастыря с храмом во имя святого праведного Симеона Верхотурского Чудотворца и здание торгового дома на улице Карла Маркса в Катав-Ивановске.

Одним из самых «молодых» из восьми новых памятников культурного наследия стал обелиск участникам гражданской войны в Верхнеуральске. Он расположен в сквере недалеко от Свято-Никольского соборного храма. Обелиск является братской могилой. На западной плоскости памятника установлена мемориальная доска с надписью: «Вечная память героям гражданской войны» и перечнем фамилий красногвардейцев, погибших в борьбе с отрядом атамана Дутова в 1918 году.