В Челябинской области появятся одиннадцать новых арт‑объектов

И все в Сатке. Таков результат лаборатории ГИТИСа на горнозаводской территории

В Сатке подходит к концу летняя арт-резиденция художников-сценографов. Несколько месяцев студенты ГИТИСа придумывали проекты по арт-благоустройству Сатки. Это стало возможным благодаря творческому договору саткинского фонда «Собрание» и ГИТИСа в лице ректора Григория Заславского. И это первый опыт сотрудничества столичного института и целого города. В проекте приняли участие студенты курса художника Дмитрия Крымова.





С февраля 2021 года художники изучали улицы Сатки, окрестности города, территорию комбината «Магнезит». А в начале августа приехали на местность, чтобы создать новые арт-объекты, идеально вписанные в ландшафт и городские улицы:

«Для ГИТИСа становится уже традиционным привлечение молодых художников-сценографов, учеников Д. А. Крымова, к таким экспериментам. Очень важно, чтобы современное искусство мирно входило в городскую общественную среду в диалоге с жителями города — с теми, кто интересуется актуальным искусством и кто сталкивается с ним, проходя мимо по улицам города. Творческая лаборатория продолжалась полгода. Этот проект — не сиюминутная акция, а осмысленное вхождение художника в незнакомый город. Главное для нас, чтобы эти арт-объекты понравились и полюбились, были интересны жителям Сатки», — подчеркивает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.





Творческая лаборатория завершается 10 августа — художники презентуют горожанам новые арт-объекты. Вот так Сатка превращается в один сплошной арт-объект, ведь еще недавно новые «точки притяжения» тут представили участники VI Уральской биеннале современного искусства.