С начала действия Пушкинской карты молодые люди потратили на билеты в театры, на выставки и на концерты больше 28 миллионов рублей, такую информацию Первое областное информационное агентство получило в ответ на свой запрос из Министерства культуры РФ.
«Владельцы Пушкинских карт в Челябинской области приобрели более 55 тысяч билетов на сумму свыше 28 млн рублей за время работы программы», — говорится в сообщении Минкульта РФ.
Отмечается, что самыми популярными учреждениями культуры стали Молодежный театр, Театр оперы и балета имени М.И. Глинки и Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина. Но Молодежка лидирует с приличным отрывом — с сентября продано 10 тысяч билетов по Пушкинской карте.
«Мы считаем, что успех этого проекта просто колоссальный. И дополнительный эффект мы почувствуем, когда модернизируем региональную программу театрально-концертных залов, чтобы челябинские театры могли активнее гастролировать по городам области. Благодаря Пушкинской карте придет молодой зритель, а благодаря поддержке из областного бюджета билеты не будут слишком дорогими»,— дополнил министр культуры Алексей Бетехтин.
В Челябинской области Пушкинскую карту получили почти 89 тысяч молодых людей, то есть каждый третий зритель в возрасте от 14 до 22 лет.
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