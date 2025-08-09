В Челябинской области первый день ярмарки «На Рудниках» завершился песнями и спектаклями

Праздник собрал сотни талантливых россиян

Сегодня, 9 августа, завершился первый день ярмарки «На Рудниках» в поселке Слюдорудник Кыштымского округа. Он собрал творческих гостей не только из разных уголков Южного Урала, но и всей России, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Мастера-ремесленники порадовали гостей ярмарки самыми разнообразными товарами собственного производства. Мясные деликатесы из Златоуста, кожаные изделия из Магнитогорска, авторские платки из Архангельска, уходовая косметика из Самары, варенье из шишек и пастила из Челябинска, садовые растения из Миасса, украшения из натуральных растений и эпоксидной смолы из Белорецка, игрушки из Сысерти, кованые изделия из Нязепетровска. Это и многое другое привезли мастера на ярмарку.

Перед гостями ярмарки «На Рудниках» выступили ансамбли и сольные исполнители авторских и народных песен. В их числе — Максим Соколов из Пензы, коллектив «Душа России» из Озерска, семейный фольклорный ансамбль «Родня» семьи Глининых из Миасса.

Завершился первый день театральной программой. Артист театра НХТ Александр Майер из Челябинска привез на ярмарку свой моноспектакль «Русский огонек». Постановка создана на основе поэзии Николая Рубцова и успела завоевать популярность среди зрителей.





Завтра, 10 августа, ярмарка «На Рудниках» продолжит свою работу. В программе — спортивные и творческие соревнования, мастер-классы и работа торговых рядов. Спортсмены выдут на старт ярмарочного трейлового забега. Состоятся региональные соревнования по ориентированию, которые проводятся среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мастера художественного слова померяются силами в чтении вслух с листа.

