В Челябинской области отремонтируют старинное здание краеведческого музея

Кто будет восстанавливать объект культурного наследия в Миассе — пока неизвестно

Панорама усадьбы золотодобытчика Симонова. Источник фото: телеграм-канал Комитета по охране ОКН

«Сейчас к зданию привозят материалы и инструменты. Мы только через несколько дней сможем сказать, будет ли музей открыт для посетителей. Не помешает ли ремонт принимать гостей»,

— уточнил Дмитрий Кисленко.

Проектные чертежи капитального ремонта. Источник фото: телеграм-канал Комитета по охране ОКН

В 1960-е годы здесь было училище. Источник: телеграм-канал Комитета по охране ОКН

В Миассе начинается реставрация старинного особняка золотопромышленника Егора Симонова, в котором располагается городской краеведческий музей. На площадку по ул. Пушкина, 8 уже завозят необходимое оборудование, инструменты и материалы. В ходе работ будут восстановлены декоративные элементы фасада, старые деревянные окна будут заменены на новые, аутентичные. В финале особняк покроют краской, с сохранением исторического цвета здания.Как ремонт повлияет на график работы музея — пока неизвестно.Добавим, что особняк Симонова — объект культурного наследия. Поэтому для ремонта необходимо было получить разрешение комитета по охране ОКН.Планы по ремонту здания краеведческого музея обсуждались еще весной 2022 года, когда был объявлен тендер на поиск подрядчика. Администрация города открывала аукцион трижды: сначала на 14,8 миллиона, потом на 13,2 и на 12,9 миллиона. Однако желающих не появилось. Уточним, что работать с объектами культурного наследия могут лишь подрядчики, имеющие на это специальную лицензию. Кто в итоге будет заниматься ремонтом исторического особняка — пока неизвестно.Двухэтажный кирпичный особняк на скале (в прямом смысле, у дома нет подвала, потому что под зданием — каменные толщи) построен приблизительно в 1880-х годах. По одним данным — его построил золотопромышленник Егор Симонов в 1885 году. По другим — он купил уже готовый дом в 1879 году.Как бы то ни было, старинный особняк неплохо сохранился до наших дней, правда утратил все свое внутреннее убранство. Из артефактов того века остались лишь мраморная лестница с чугунными перилами и чучело медведя на входе. Раньше у мишки в лапах был поднос для карточек и записок — Егор Симонов был не просто золотопромышленником, но и главным меценатом Миасса. В большом зале дома он устраивал новогодние карнавалы для крестьянских детей, принимал прошения о помощи. И обсуждал строительство Свято-Троицкого храма, который до сих пор действует в Миассе.Краеведческий музей в старинном особняке открыли в двадцатые годы двадцатого века. Правда, потом здание отдали училищу и школе. Но в 1995 году усадьбу Симонова снова вернули музею. В залах располагаются экспозиции, посвященные башкирскому народу, коллекция палеонтологических древностей и выставка, рассказывающая о золотых промыслах и медеплавильных заводах Миасса.Согласно информации из первых аукционов, ремонт фасадов здания должен завершиться 31 октября.