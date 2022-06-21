В Челябинской области отремонтируют старейший дом культуры

Здание в селе Кулевчи за 45 лет ни разу не обновляли

В селе Кулевчи Челябинской области отремонтируют старейшим дом культуры в регионе. Здание построили в 1975 году, и в нем до сих пор работают 11 клубов. На капитальный ремонт фасадов и помещений потратят более 15 миллионов рублей, об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.



В ДК заменят проводку, обновят пожарную сигнализацию, обновят фасад и завезут новое звуковое и световое оборудование.



Средства на обновление выделили из федерального и местного бюджетов. Завершить работы должны до 12 ноября 2022 года.

