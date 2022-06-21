В селе Кулевчи Челябинской области отремонтируют старейшим дом культуры в регионе. Здание построили в 1975 году, и в нем до сих пор работают 11 клубов. На капитальный ремонт фасадов и помещений потратят более 15 миллионов рублей, об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
В ДК заменят проводку, обновят пожарную сигнализацию, обновят фасад и завезут новое звуковое и световое оборудование.
Средства на обновление выделили из федерального и местного бюджетов. Завершить работы должны до 12 ноября 2022 года.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня