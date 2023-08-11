В Челябинской области отметят День шахтера

Праздновать будут в Копейске, Еманжелинске и Коркино

День шахтера торжественно празднуют в трех городах Челябинской области: в Копейске, Коркино и Еманжелинске. Во всех трех населенных пунктах этот праздник объединили с Днем города.



Копейск

День шахтера и День города отмечать будут сразу несколько дней. Тут и ночь в Копейском краеведческом музее 17 августа, и товарищеский матч московского «Спартака» с местной городской сборной 22 августа.

Большие городские гулянья стартуют 26 августа. В 14:00 на стадионе по техническим видам спорта устроят мотокросс-фристайл.

В 20:00 на площади Трудовой славы стартует часовой концерт Пелагеи. После него на сцене сыграет электронный дуэт Filatov & Karas. Закончится празднование в 21:30 большим лазерным шоу и фейерверком.

Коркино

Здесь тоже День города и День шахтера отмечают в один день. Основное празднование стартует 26 августа. В парке им. Федько с 10:00 — выставка-ярмарка урожая и хендмейда: игрушек, украшений, посуды и других товаров от местных мастеров.

В 21:10 на площади Ленина — праздничный концерт. Хедлайнером станет группа «Корни», а в 22:00 выступление завершится фейерверком.

Еманжелинск

В Еманжелинске День шахтера отмечают поскромнее. 26 августа в городском сквере откроют торговые ряды и устроят концерт с местными коллективами. Здесь же поздравят почетных шахтеров и передовиков городских производств. Закончится праздник салютом.

27 августа горожане выйдут на митинг «Город уральский шахтеров». Горожане возложат цветы к памятнику шахтерам на Аллее Славы.