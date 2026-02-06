В Челябинской области отменяют концерты комика Нурлана Сабурова

Продажи билетов уже закрыли в Магнитогорске и Златоусте

В Челябинской области отменяют концерты Нурлана Сабурова. Это связано с тем, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Как сообщают РИА Новости, сегодня стендапер прилетел в Москву, где его задержала полиция.

Официальный сайт Нурлана Сабурова прямо сейчас открывается с переменным успехом. Вся информация о туре по России еще доступна, однако билеты в Златоуст на 19 марта и Магнитогорск на 20 марта уже купить нельзя — после загрузки платформа выдает баннер «продажи выключены». Также нельзя купить билеты через другие сайты.

Фото: скриншоты сайтов

А вот в Челябинский МТС LIVE ХОЛЛ все еще можно купить билет. Платформа прогружается и открывает доступ к выбору мест. Также все еще открыта продажа билетов на сайте «Яндекс Афиши».

«На сегодняшний день у нас нет информации об отмене в Челябинске», — сообщили 1obl.ru в МТС LIVE ХОЛЛ.

